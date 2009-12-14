Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,04 грн./долл., курс незначительно понизился по сравнению с 13 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,05 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,4%, по сравнению с 13 декабря, и сегодня составляет 11,72 грн./евро, продажи – не изменился – 11,95 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,55-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,78-12,15 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 13 декабря, понизился на 1,5% и составляет в среднем 0,2562 грн./рубль, продажи – на 0,5% – 0,2687 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,04 грн./долл. Курс немного понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,05 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,6%, по сравнению с 13 декабря, и сегодня составляет 11,70 грн./евро, продажи – на 0,3% - до 11,91 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,55-11,76 грн./евро, по продаже – в пределах 11,78-12,15 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 13 декабря, понизился на 1,7% и сегодня составляет 0,2555 грн./рубль, продажи – не изменился –0,2697 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2659-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,96/8,04 грн., евро – 11,70/12,00 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,99/8,06 грн., евро – 11,66/12,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,98/8,03 грн., евро – 11,65/11,95 грн., рубль – 0,2570/0,2670 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 14 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9828, к евро – 11,780218, к российскому рублю – 0,26424.