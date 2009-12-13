Ющенко: вся Тернопольщина – это живая история и живая культура

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Тернополе посетил творческий отчет мастеров искусств и любительских художественных коллективов Тернопольской области «Осанна Украине!»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, В.ЮЩЕНКО отметил, что Тернопольщина – это край украинской духовности и культуры.

«Тернопольщина – земля верных патриотов, борцов за свободу и независимость нашей Украины», – подчеркнул Президент и напомнил, что этот край дал таких выдающихся деятелей, как, в частности, Дмитрий Байда-Вишневецкий, Северин Наливайко, Богдан Хмельницкий, деятели ОУН и УПА – Ярослав Стецко и Клим Савур.

В.ЮЩЕНКО поздравил тернополян с завершением в прошлом году работы над трехтомным «Тернопольским энциклопедическим словарем». «Вы сделали большое национальное дело. Пусть оно будет образцом любви к родной земле для всех регионов Украины», – подчеркнул Глава государства.

Он также поблагодарил руководство области и ее жителей за сохранение древнего кладбища, где похоронены воины Максима Кривоноса.

Отдельно В.ЮЩЕНКО отметил важность поддержки и решения проблем уникального Бережанского музея книги. По его убеждению, речь идет о «деле общенациональном».

«Вся Тернопольщина – это живая история и живая культура», – сказал Президент, напомнив, что родом из этого региона также выдающиеся художники современности, лауреаты Шевченковской премии художники Елена Кульчицкая и Иван Марчук, писатели Роман Лубкивский и Иван Гнатюк, дирижер Андрей Кушниренко и много других.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Фестиваль искусств «чрезвычайно важный компонент процесса становления нации». «Этим фестивалем мы хотели сказать одно: нация, у которой нет своей культуры, никогда не будет полноценной нацией. У нее не будет будущего», – отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, Фестиваль искусств проводится в соответствии с Указом Президента от 14 февраля 2008 года.