Тимошенко поддержит объединение всех объединений вкладчиков

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает инициативу создания конгресса всех объединений вкладчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с вкладчиками «Укрпромбанка» и «Родовид Банка», комментируя предложение, высказанное представителем запорожского Союза защиты вкладчиков.

«Я воспринимаю ваше предложение о создании единого конгресса всех общественных организаций, всех объединений вкладчиков, начиная с советских времен», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства дала соответствующее поручение Секретариату Кабинета министров.

«Сомнений нет. Главное - это иметь возможность влиять на Национальный банк, который сегодня имеет две трети состава, имеющего в собственности те банки, которые сегодня депозиты не возвращают», - сказала она.

«Я убеждена, что это безотлагательно нужно делать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и поблагодарила за это предложение.