Кабмин написал МВФ о «непредвиденных вызовах»

Правительство Украины просит Международный валютный фонд смягчить некоторые требования Фонда при продолжении сотрудничества в рамках выделения средств кредита stand-by, поскольку выполнение программы сотрудничества проходило на фоне «очень сложных» политических условий в стране.

Об этом говорится в Письме о намерениях, переданном украинской стороной в МВФ 7 декабря, под которым стоят подписи премьер-министра, главы Нацбанка и и. о. министра финансов Украины. Текст письма имеется в распоряжении УНИАН (текст Письма размещен на сайте УНИАН-Экономика http://economics.unian.net/rus/detail/29206).

В частности, просьба затрагивает невыполненные Украиной обязательства, касающиеся, в частности, повышения цены на газ и ситуации с обменным курсом валюты.

«Мы столкнулись со сложностями, которые обусловили невозможность выполнения на данном этапе некоторых из наших обязательств. Непредвиденные вызовы в области законодательства, а также постановления судов стали на пути наших усилий повысить цены на газ для населения и предприятий ТКЭ с дат, о которых шла речь в начале (1 сентября и 1 октября соответственно – УНИАН), следовательно, выполнение нескольких структурных маяков было неполным», - говорится в документе.

Также, отмечено в письме, пришлось применить практику авансовых выплат возмещения НДС НАК «Нафтогаз Украины». «Это было жизненно необходимо для Компании для того, чтобы она смогла обеспечить необходимое финансирование для расчетов за импортированный в августе газ», – отмечено в письме. Поскольку такой шаг привел к росту показателя фискального дефицита для общего сектора государственного управления приблизительно на 0,2%, отмечается в документе, будут приняты компенсирующие меры для того, чтобы «обеспечить выполнение фискальных целевых показателей по состоянию на конец года».

Кроме того, отклонения официального обменного курса от курса межбанка в последнее время превышали 2%, что также является несоблюдением действующего критерия эффективности относительно невнедрения практики параллельных обменных курсов. «Сейчас мы возобновили соответствие нашего официального обменного курса с рыночным обменным курсом и обязуемся не допускать в будущем колебаний, которые будут превышать согласованный 2-процентный интервал. Как подтверждает реальность, можно сделать вывод, что рыночный курс достиг оптимальной стабилизации в пределах 8 грн. за доллар», - говорится в письме к МВФ.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря с.г. вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявил, что Международный валютный фонд может приинять решение о выделении Украине четвертого транша кредита еще в текущем году, и для этого подпись Президента Виктора ЮЩЕНКО под письмом о продолжении сотрудничества не понадобиться – будет достаточно трех подписей: исполняющего обязанности министра финансов, премьер-министра и главы Национального банка Украины.

По его словам, упомянутое письмо было подписано главой НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ (на 4 декабря документ еще не был подписан главой НБУ – УНИАН) и в понедельник, 7 декабря, передано в МВФ во время посещения Фонда украинской делегацией, в состав которой вошли Г.НЕМЫРЯ, и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ и первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Мы передали проект письма о намерениях, который был согласован и подписан руководителем Нацбанка, премьер-министром и министром финансов», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Напомним, что перед выделением очередного транша кредита, согласно условиям по выделению средств МВФ, Президент, премьер-министр, министр финансов Украины и глава НБУ подписывают письмо о намерениях продолжить сотрудничество, демонстрируя единство взглядов и подходов к использованию средств и условиям их предоставления.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила уже три транша кредита МВФ на общую сумму 12 млрд. долл.

После подписания Президентом Украины В.ЮЩЕНКО 30 октября т.г. закона о повышении социальных стандартов директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.

Вместе с тем, 9 ноября т.г. Представительство МВФ в Украине сообщило, что Фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.

При этом позже глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявила, что Президент В.ЮЩЕНКО не будет подписывать письмо намерений о согласовании действий украинской власти к Международному валютному фонду, которое необходимо для выделения Украине четвертого транша кредита stand-by.