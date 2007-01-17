Народный депутат Евгений Кушнарев умер в результате огнестрельного ранения, которое он получил на охоте 16 января.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Ульяна ЛОЗАН.

По ее словам, произошла остановка сердца, после чего все реанимационные действия не дали желаемого результата, “и была констатирована биологическая смерть”.

Как сообщал УНИАН, Е.КУШНАРЕВ попал в больницу Изюма Харьковской области с огнестрельным ранением.

Ему сделали операцию, в результате которой удалили часть кишечника и одну почку, раздробленную пулей.