Кушнарев умер
14:03, 17 января 2007Общество
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Произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия не дали желаемого результата. Врачи констатировали биологическую смерть...
Народный депутат Евгений Кушнарев умер в результате огнестрельного ранения, которое он получил на охоте 16 января.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Ульяна ЛОЗАН.
По ее словам, произошла остановка сердца, после чего все реанимационные действия не дали желаемого результата, “и была констатирована биологическая смерть”.
Как сообщал УНИАН, Е.КУШНАРЕВ попал в больницу Изюма Харьковской области с огнестрельным ранением.
Ему сделали операцию, в результате которой удалили часть кишечника и одну почку, раздробленную пулей.
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