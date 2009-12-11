В Запорожье расстреляли директора представительства «Укрпочты»
11:24, 11 декабря 2009Общество
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Нападавший скрылся
В Запорожье расстрелян директор Запорожской дирекции госпредприятия "Укрпочта" Александр Насекан.
Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, преступление было совершено сегодня около 08.30 в кардиоцентре на территории 5-й горбольницы Запорожья.
"Неизвестный дважды выстрелил А.Насекану в спину из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места преступления", - сообщили в ГУ МВД в Запорожской области.
Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов.
Пострадавшему проводят операцию в 5-й горбольнице.
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