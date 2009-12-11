В Запорожье расстреляли директора представительства «Укрпочты»

В Запорожье расстрелян директор Запорожской дирекции госпредприятия "Укрпочта" Александр Насекан.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, преступление было совершено сегодня около 08.30 в кардиоцентре на территории 5-й горбольницы Запорожья.

"Неизвестный дважды выстрелил А.Насекану в спину из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места преступления", - сообщили в ГУ МВД в Запорожской области.

Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов.

Пострадавшему проводят операцию в 5-й горбольнице.