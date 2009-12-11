Украинские пограничники остановили «Крайслер», разыскиваемый Интерполом

Вчера на границе с Молдовой в Одесской области, в пункте пропуска «Виноградовка», был задержан похищенный автомобиль «Крайслер» 2007 года выпуска с голландскими регистрационными номерами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, автомобилем управлял 39-летний гражданин Молдовы.

Во время полной идентификации транспортного средства сотрудники Госпогранслужбы проверили его по базе данных ГАИ МВД и выяснили, что он был похищен в Венгрии и разыскивается Интерполом.

Водитель пытался заверить правоохранителей, что ничего не знал о его криминальном прошлом, и убеждал, что автомобиль в августе этого года приобрел у знакомого после ДТП, отремонтировал его и управлял им по доверенности.

Мужчину и автомобиль передали в милицию.