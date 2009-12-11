Киевский мэр про Голодомор, бюджет и новые станции метро

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает приложить максимум усилий, чтобы в государственном бюджете Украины на 2010 год предусмотрели нужную сумму денежных средств для завершения строительства станций метро в сторону “Теремков”.

Об этом идет речь в заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, размещенном на его персональном сайте.

“Я приложу максимум усилий, чтобы в следующем году в государственном бюджете заложили больше средств на строительство метро, и киевляне, наконец, получили новые станции”, - говорится в заявлении мэра столицы в связи с принятым Кабинетом министров Украины решением о перераспределении средств Стабилизационного фонда, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения функций столицы.

Так, согласно постановлению, как объясняется в заявлении мэра, Кабмин направит 10 млн. грн. из 200 млн., предусмотренных на строительство станций метро на Куреневско-Красноармейской линии от "Лыбидской" до "Васильковской", на завершение Мемориала жертвам голодоморов в Киеве.

Первая очередь монумента жертвам Голодомора стоила приблизительно 133 млн. грн., общая стоимость Мемориала - 748 млн. 853 тыс. грн.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в настоящее время Киев оказался в очень трудном положении.

“С одной стороны, мы понимаем, как важно сохранить память народа, научить наших детей уважать память людей, которые погибли во время Голодомора. И завершить строительство Мемориала жертвам голодомора - большое и важное дело. Но, вместе с тем, сотни тысяч киевлян с нетерпением ожидают открытия новых станций метро”, - отмечает мэр столицы.

По его словам, сейчас станции метро - "Демеевская", "Голосеевская" и "Васильковская" закончены на 95%.

“Чтобы завершить строительство, нужно 3 месяца и 750 млн. грн., включая долги... К сожалению, такие масштабные проекты, как строительство станций метро, не по силам городскому бюджету, и в этом вопросе мы зависим от решений правительства”, - говорится в заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщал УНИАН, в интервью муниципальной газете “Хрещатик”, опубликованном 3 июня с.г., начальник КП "Киевский метрополитен” Петр МИРОШНИКОВ заявил, что строительство трех новых станций метро в Киеве - “Демеевской”, “Голосеевской” и “Васильковской” Куреневско-Красноармейской линии не могут завершить из-за недофинансирования из государственного бюджета.

Согласно его объяснениям, метро финансируется как городом, так и государством. В то же время, по его словам, свои обязательства не выполняет как раз последнее. По договору, обе стороны рассчитываются по схеме 50 на 50. Однако в прошлом году, по информации П.МИРОШНИКОВА, город финансировал строительство метро на 84%, в то время как государство лишь на 16%. В нынешнем году средства выделяют только из столичной казны.

Новые станции планировали ввести в эксплуатацию до конца 2008 года.