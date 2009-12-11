Тигипко о ядерных технологиях и президентских выборах

Кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО уверен, что Украина должна извлечь выгоду от своего участия в системе нераспространения ядерных технологий.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии С.ТИГИПКО.

«Наступило время конвертировать наш статус члена мирового ядерного клуба в конкретные цифры экономических показателей», - подчеркнул кандидат в президенты, комментируя заявление государственного секретаря США Хилари КЛИНТОН о большой заинтересованности американской стороны в укреплении сотрудничества с Украиной в сфере нераспространения ядерных технологий.

По словам С.ТИГИПКО, Президент, чья каденция заканчивается, а также действующий премьер, “ни на сантиметр” не продвинули Украину на пути к самообеспечению ядерным топливом для электростанций. Как заявил политик, “наши договоренности с разработчиками украинских АЭС - российскими партнерами - находятся в точке замерзания”. “Государственной власти не хватило в этом стратегически важном проекте ни прагматизма, ни политической воли», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

По его убеждению, «нынешняя острая заинтересованность мировых лидеров в укреплении режима нераспространения ядерных технологий открывает нам новый шанс”. “Новый Президент обязан им воспользоваться”, - добавил С.ТИГИПКО.