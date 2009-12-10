Луценко: Ющенко приглашен на празднование Дня милиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с другими высокопоставленными должностными лицами государства приглашен на празднование Дня милиции в Национальный дворец «Украина» 18 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО. (День милиции отмечается 20 декабря – УНИАН).

«Всем руководителям государства, как это и полагается, такие приглашения были направлены еще неделю назад. И Президент, и премьер, и председатель ВР приглашены, приглашены народные депутаты», - сказал министр.

«Другой вопрос, какой будет реакция милиции после таких «эпитетов» и высказываний, которые себе позволяет Президент по отношению к милиции, на его появление в зале», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, «это уже зависит не от меня».

«Я могу лишь гарантировать, что яйца не полетят», - заверил министр.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря на совещании в Секретариате Президента по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции В.ЮЩЕНКО обвинил руководителей правоохранительных органов в коррупционной деятельности, после чего министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО в знак протеста ушел с совещания.

В частности, В.ЮЩЕНКО, обращаясь к Ю.ЛУЦЕНКО, и.о. генерального прокурора Сергею ВИНОКУРОВУ, председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, заместителям руководителей Министерства юстиции, налоговой администрации, таможенной службы, сказал, что они не профессиональны.

«Я хотел бы сказать, что вы бездарные министры и руководители ведомств. Своей работой, своей некомпетентностью вы унижаете эту нацию», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

После этих слов Ю.ЛУЦЕНКО поднялся и спросил, может ли он уйти, заметив, что, по его мнению, это несправедливые обвинения. В.ЮЩЕНКО позволил министру покинуть совещание.

Реагируя на то, что Ю.ЛУЦЕНКО покинул совещание, Президент сказал: «Хочу объяснить, почему министр ушел. Потому что на его месте я бы не приходил, на его месте я бы давно подал в отставку».