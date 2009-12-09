ЦИК создала 114 избирательных участков за рубежом
23:29, 09 декабря 2009Общество
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В 25 странах мира
Центральная избирательная комиссия создала 114 избирательных участков в зарубежном избирательном округе.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.
Согласно решению, участки для проведения голосований на выборах Президента Украины были созданы в 25 странах мира. В частности, в Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки, Беларуси, Болгарии, Молдове, Венгрии, Чехии, Греции, Израиле, Эстонии, Италии, Испании, Литве и других.
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