ЦИК создала 114 избирательных участков за рубежом

Центральная избирательная комиссия создала 114 избирательных участков в зарубежном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Согласно решению, участки для проведения голосований на выборах Президента Украины были созданы в 25 странах мира. В частности, в Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки, Беларуси, Болгарии, Молдове, Венгрии, Чехии, Греции, Израиле, Эстонии, Италии, Испании, Литве и других.