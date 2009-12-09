«Молодежке» ПР разрешили открывать пиво именем Януковича (фото)
18:12, 09 декабря 2009Общество
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Счастливчиков собирали в "Зоряном"
В «делегатских папках», розданных участникам съезда «Союза молодежи регионов Украины» в кинотеатре «Зоряный», помимо рабочих материалов, и стандартоного «сувенирного набора» - яркие значки, платки и ручки, обнаружились еще и брелки с партийной символикой, явно «заточенные» под пивную крышку, пишет Обком.
На «брелках» выбита идеологически выдержанная надпись: «Янукович наш президент 2010»
Фото Обкома
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