«Молодежке» ПР разрешили открывать пиво именем Януковича (фото)

В «делегатских папках», розданных участникам съезда «Союза молодежи регионов Украины» в кинотеатре «Зоряный», помимо рабочих материалов, и стандартоного «сувенирного набора» - яркие значки, платки и ручки, обнаружились еще и брелки с партийной символикой, явно «заточенные» под пивную крышку, пишет Обком.

На «брелках» выбита идеологически выдержанная надпись: «Янукович наш президент 2010»

Фото Обкома