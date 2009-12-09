В центре Луганска тушили пожар в торгово-развлекательном центре
14:37, 09 декабря 2009Общество
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Причину возгорания устанавливают
Сегодня утром в центре Луганска в супермаркете "Марс-Элит" торгово-развлекательного центра "Корона" произошел пожар.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в центре пропаганды Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Луганской области.
Возгорание произошло снаружи, горела обшивка дома. В течение двух часов пожар был ликвидирован. К тушению было привлечено 14 единиц техники.
Никто не пострадал. Причина пожара и причиненный им ущерб устанавливаются.
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