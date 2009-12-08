УБОП подвел итоги 11 месяцев

С начала года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью расследовали более 240 уголовных дел в отношении организованных групп и преступных организаций.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, об этом шла речь сегодня на совещании в ГУБОП при участии министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО. На мероприятии были подведены итоги деятельности службы за 11 месяцев этого года.

Во время совещания отмечалось, что с начала года сотрудники спецподразделений по борьбе с организованной преступностью завершили расследование и передали в суд 241 уголовное дело в отношении организованных групп и преступных организаций, среди которых 126 – общеуголовной направленности и 115 – в сфере экономики. К уголовной ответственности привлекается почти тысячп участников организованных групп и преступных организаций, которые совершили более 1,7 тысяч преступлений. Разоблачены 16 преступных организаций и 11 вооруженных банд.

Ввиду приоритетности защиты экономических интересов государства, особое внимание уделяется разоблачению организованных преступных групп экономической направленности. Как результат, всего в сфере экономики задокументировано более 2,3 тысяч преступлений, в том числе 1,2 тысячи – в сфере служебной деятельности, среди которых злоупотребление властью и служебным положением - 315, превышение власти или служебных полномочий – 51.

Задокументированы 342 факта взяточничества, среди них 142 – на сумму более 10 тыс. грн. и 80 – более 30 тыс. грн. Общая сумма полученных взяток составляет 35,7 млн. грн., а средняя сумма полученной одним лицом взятки – 157,3 тыс. грн.

С начала года зафиксировано 60 служебных преступлений, в том числе 10 фактов взяточничества, совершенных работниками судебной ветви власти.

Разоблачены 277 нарушений и злоупотреблений в сфере земельных отношений, из которых 191 связано со служебными злоупотреблениями, в том числе 93 – с взяточничеством.

В целом на учет поставлены 407 преступлений, связанных с присвоением, растратой имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением, из которых 233 – в особо крупных размерах.

Задокументированы 148 преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, из которых 73 – по фактам незаконной легализации на сумму более 100 тыс. грн.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, благодаря активным действиям спецподразделений БОП на протяжении этого года пресечена преступная деятельность 16 "воров в законе", которые прибыли в Украину с целью проведения перераспределения влияния в уголовной среде.

На протяжении 2009 года сотрудники спецподразделений БОП раскрыты 26 преступлений, связанных с незаконным лишением свободы или похищением человека.

Ю.ЛУЦЕНКО констатировал, что сегодня в большинстве областей государства наблюдается позитивная динамика противодействия организованной преступности. Также министр очертил приоритетные направления деятельности спецподразделений БОП на следующий год - это противодействие коррупции, злоупотреблениям в финансово-банковской сфере, предотвращение хищения бюджетных средств.

Также во время совещания министр внутренних дел наградил некоторых руководителей областных подразделов по борьбе с организованной преступностью знаками ведомственного отличия.