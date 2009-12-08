Разоблачена преступная группа, продававшая девушек в Россию

Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления МВД в Луганской области пресекли деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся вербовкой и продажей девушек в Россию с целью сексуальной эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, установлено, что они только на протяжении ноября этого года завербовали и переправили в Москву пять гражданок Украины, четыре из которых - несовершеннолетние.

В состав организованной преступной группы входили граждане РФ, находящиеся в межгосударственном розыске, и жители Луганской области.

В отношении участников транснациональной преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 "Торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении передачи человека, совершенное организованной группой" Уголовного кодекса Украины.

Организатор и один из активных участников преступной группы арестованы. Продолжается досудебное следствие.