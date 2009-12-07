Предприятия ТКЭ задолжали за газ 3,3 миллиарда

По состоянию на 4 декабря т.г., предприятия коммунальной теплоэнергетики Украины (без «Киевенерго») с начала текущего года потребили природного газа на сумму 7 640,1 млн. грн., оплатили – на 6 466,2 млн. грн., в том числе 4 293,1 млн. грн. - за текущее потребление и 2 024,4 млн. грн. - в счет задолженности за газ, потребленный в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Задолженность предприятий ТКЭ за потребленный газ в этом году составляет 3,3 млрд. грн., общая задолженность – 4,7 млрд. грн.

В частности, самый большой объем задолженности за потребленный газ у предприятий Днепропетровской (1 028, 9 млн. грн.), Харьковской (721, 7 млн. грн.), Донецкой (634, 2 млн. грн.), Луганской (281, 7 млн. грн.), Запорожской (227, 6 млн. грн.), Одесской (198, 9 млн. грн.), Ривненской (156, 3 млн. грн.), Черниговской (121, 7 млн. грн.), Черкасской (118, 1 млн. грн.), Львовской (116, 8 млн. грн.) областей.

По данным ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», средний по Украине уровень расчетов составляет 56% (без учета ожидаемых льгот и субсидий и проведенной оплаты в счет погашения долга 2008 года).

При этом ниже среднего уровень расчетов за потребленный газ с начала этого года у предприятий Днепропетровской (36%), Кировоградской (42%), Закарпатской (43%), Луганской (48%), Херсонской (49%), Харьковской (50%), Запорожской (52%), Черкасской (53%), Донецкой (53%), Ивано-Франковской (54%) областей и Киева 52%.