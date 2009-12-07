В центре Львова горел театр

В центре Львова вчера вечером горело здание муниципального театра (бывший театр Прикарпатского военного округа) на улице Городоцкой, 36.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины во Львовской области.

Пожарные тушили огонь почти час. Нанесенный ущерб и причины пожара устанавливаются. Спасено здание театра и имущество на 50 млн. грн., отметили в ГУ МЧС.