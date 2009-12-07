В центре Львова горел театр
14:05, 07 декабря 2009Общество
1570 0
Пожарные тушили огонь почти час
В центре Львова вчера вечером горело здание муниципального театра (бывший театр Прикарпатского военного округа) на улице Городоцкой, 36.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины во Львовской области.
Пожарные тушили огонь почти час. Нанесенный ущерб и причины пожара устанавливаются. Спасено здание театра и имущество на 50 млн. грн., отметили в ГУ МЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter