Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,04 грн./долл., курс не изменился по сравнению с 6 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1,3%, по сравнению с 6 декабря, и сегодня составляет 11,86 грн./евро, продажи – на 0,8% - до 12,09 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-12,06 грн./евро, по продаже – в пределах 11,95-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 6 декабря, понизился на 1,8% и составляет в среднем 0,2672 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2780 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2730 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2750-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,04 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,1%, по сравнению с 6 декабря, и сегодня составляет 11,88 грн./евро, продажи – на 0,8% – до 12,08 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,76-12,00 грн./евро, по продаже – в пределах 11,95-12,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 6 декабря, понизился на 2,1% и сегодня составляет 0,2664 грн./рубль, продажи – повысился на 0,4% – до 0,2790 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2730 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2760-0,2850 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,93/8,05 грн., евро – 11,95/12,20 грн., рубль – 0,2300/0,2830 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,97/8,07 грн., евро – 11,90/12,25 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,05 грн., евро – 11,80/12,20 грн., рубль – 0,2670/0,2770 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 7 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,984, к евро – 12,030291, к российскому рублю – 0,27344.