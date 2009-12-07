Омельченко угрожает, что раскроет тайну следствия в деле педофилов

Народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО заявляет, что он располагает доказательствами по делу педофилов, в том числе и свидетельствами людей, чего достаточно для содержания под стражей всех фигурантов.

Об этом он заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заверяет, что в случае затягивания расследование пойдет на разглашение оперативных данных, которые хранятся следствием в тайне.

«Это и свидетельства людей, и документальные доказательства, и следственные действия, проведенные следователями, это и доказательства конфиденциального, оперативного характера, и я пойду на этот шаг, разгласив эти данные и показав эти документы, которые находятся под грифом «совершенно секретно», - сказал депутат.

По словам Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, если бы в этом деле не фигурировали политики, уже были бы задержаны все подозреваемые, и следствие могло быть завершено, максимум, за полтора месяца. Депутат утверждает, что дело тормозили работники милиции, и было проведено служебное расследование по этому поводу. «Я получил ответ, что 9 работников милиции привлечены к дисциплинарной ответственности», - утверждает Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.

«А теперь руководство Генеральной прокуратуры, в сущности, уклоняется от эффективного планомерного завершения досудебного следствия… Генеральный прокурор прекрасно понимает, представители каких политических сил затронуты, и один из лидеров этой политической силы собирается стать Президентом Украины. Завершатся выборы, будет новый министр внутренних дел, новый генеральный прокурор, будут судить, никуда не денутся», - заверяет Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.

В то же время защитник обвиняемого по делу отца детей Дмитрия ПОЛЮХОВИЧА Идан АЛИЕВ заявил ТВі, что его подзащитный свою вину не признает, и не давал показаний против кого-либо: «Дмитрий ПОЛЮХОВИЧ никоим образом не оговаривал себя, в своих показаниях никоим образом не упоминал в плоскости криминального преследования своих знакомых, некоторые из которых являются высокопоставленными должностными лицами в государстве, и никоим образом он не обливал их грязью». Защитник Д.ПОЛЮХОВИЧА уже знакомится с материалами дела. И.АЛИЕВ подтвердил, что после перевода его клиента в СИЗО в подчинении СБУ Д.ПОЛЮХОВИЧ чувствует себя лучше: «Его самочувствие намного лучше, чем было в Лукьяновском СИЗО, потому что в Лукьяновском СИЗО уже такая порочная практика, что к людям, извиняюсь, относятся как к скотине».

Кроме того, народный депутат от БЮТ Руслан БОГДАН, фамилию которого называли как якобы причастного к этому преступлению, отвергает все обвинения и указывает на отсутствие доказательств: «Я готов проходить детектор лжи, экспертизы, очные ставки, нет никаких проблем», - заявил депутат телеканалу ТВі.

Р.БОГДАН настаивает на том, что от него требовали денег за то, чтобы его имя не фигурировало в этом деле. «Они (представители матери пострадавших детей - ТВі) сказали четко, что они хотят, или она – мать - хочет два миллиона. Как-то так фраза прозвучала, что она рассчитывает, или они рассчитывают получить, для того, чтобы уехать, что она не хочет всей этой грязи», - утверждает Р.БОГДАН. По его словам, он написал заявление в правоохранительные органы, и весь разговор с представителями Елены ПОЛЮХОВИЧ «дирижировали правоохранительные органы», и сам Р.БОГДАН уже сидел на этих встречах «с камерой и связью».

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

Руководство “Артека”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения к Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

В свою очередь, 14 октября министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к развращению детей.

Он сообщил, что еще в апреле этого года в деле о развращении двух несовершеннолетних детей было выдвинуто обвинение, и был задержан отец этих детей – главный редактор журнала "Артек" Дмитрий ПОЛЮХОВИЧ.