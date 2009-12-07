В страшном пожаре в Перми погиб украинец

В пожаре в ночном клубе в Перми (Россия) погиб гражданин Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"По информации посольства Украины в РФ, среди погибших во время трагедии в городе Пермь есть один гражданин Украины. Родственники погибшего проинформированы", - говорится в сообщении.

Как известно, в ночь на субботу в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" произошел пожар, в результате которого погибло 112 человек. Также госпитализировано более 120 пострадавших.

Украинская правда