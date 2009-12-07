Минфин готов подать скорректированый Бюджет-2010

Министерство финансов Украины планирует подготовить до 7 декабря проект государственного бюджета на 2010 год, откорректированный с учетом изменений прогнозных макропоказателей на основании результатов экономического развития за 9 месяцев 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Юлии Тимошенко со ссылкой на исполняющего обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО.

"Проект бюджета будет откорректирован с учетом предложений народных депутатов", - сказал он. По словам руководителя Минфина, доходы сводного бюджета планируется сократить на 30 млрд. грн., расходы - на 40 млрд. грн. "Есть постановление №1181, где написано, как должны измениться доходы и расходы. Минус 30 доходы, минус 40 – расходы. Это если говорить об общем балансе. Если говорить о документе, то я не уверен, что Верховная Рада ожидает именно того, что мы уточним", - объяснил он.

И.УМАНСКИЙ также сообщил, что Минфин и правительство будут "искать свою позицию" в ответ на депутатские предложения, которые "приводят к несбалансированному увеличению расходов".

Как сообщалось, в соответствии с постановлением правительства №1181 от 29 октября 2009 года "О мерах по обеспечению выполнения Государственного бюджета Украины и местных бюджетов в 2010 году", Кабинет Министров с целью обеспечения стабильного функционирования бюджетной системы Украины в 2010 году поручил Министерству экономики уточнить основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2010 год с учетом результатов анализа состояния развития экономики за девять месяцев 2009 года.

На основании уточненных макропоказателей Минфина при доработке ко второму чтению проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" поручено определить доходы сводного бюджета на уровне 328,3 млрд. грн., расходы – на уровне 360,9 млрд. грн.