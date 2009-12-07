Вице-премьер Израиля встретится с руководством Украины

7 декабря в Украине с официальным визитом будет находиться вице-премьер-министр, министр иностранных дел Государства Израиль Авигдор ЛИБЕРМАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, состоятся официальные переговоры министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО и А.ЛИБЕРМАНА.

В ходе переговоров стороны будут обсуждать актуальные вопросы двусторонних отношений и международной жизни, в частности, развитие ситуации на Ближнем Востоке, график проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами Украины и Израиля на 2010 год.

Министры иностранных дел Украины и Израиля почтят память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 гг. и массового уничтожения евреев в Бабьем Яру во время Второй мировой войны.

Планируется, что А.ЛИБЕРМАНА примет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Предусмотрены его встречи и переговоры с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.