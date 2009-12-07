Для Евро-2012 нужно около 1400 автобусов

Для надлежащего обеспечения перевозок во время Евро-2012 нужно около 1400 транспортных средств: 800-850 автобусов большой вместимости для городских перевозок, 350-400 автобусов повышенной комфортности среднего класса и 125 - повышенной комфортности большого класса.

Об этом сообщил заместитель министра транспорта, председатель Госавтотрансадминистрации Петр КРАВЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, сегодня представители Минтранссвязи и Министерства промышленной политики Украины обсудили вопрос надлежащего обеспечения украинских городов, которые будут принимать Евро-2012, достаточным количеством автобусов для перевозок участников и болельщиков Чемпионата по футболу.

«Для эффективной организации автобусных перевозок во время проведения в Украине Евро-2012 необходимо определить механизмы привлечения новых современных транспортных средств для обслуживания участников, болельщиков и гостей чемпионата», - сказал П.КРАВЧУК. По его словам, обеспечение такого количества автобусов во время чемпионата возможно путем закупки у отечественного производителя, аренды некоторой части подвижного состава в других регионах Украины или за рубежом, а также импорта.

«Наша цель - наладить диалог между производителями автобусов и предприятиями-перевозчиками. Именно это позволит обеспечить выполнение гарантий, которые были предоставлены правительством Украины относительно предоставления европейского уровня услуг по перевозке участников и болельщиков Евро-2012 в Украине», - подчеркнул П.КРАВЧУК.

Согласно сообщению МТСУ, кроме того, представители министерств обсудили вопросы механизма обновления подвижного состава, в частности, путем финансирования (лизинг, кредит, аренда), внедрения унифицированной системы оплаты проезда.

Напомним, что в соответствии с разработанной Минтранссвязи с привлечением заинтересованных сторон Методологии и требований к Планам мобильности принимающих Евро-2012 городов, предусмотрено обеспечить принимающие города достаточным количеством подвижного состава для перевозок участников и болельщиков Чемпионата по футболу Евро-2012.