7 декабря в Украину приедет докладчик ПАСЕ

7-8 декабря в Украине с визитом будет находиться Ренате ВОЛЬВЕНД - докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам соблюдения Украиной обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.

Во время визита Р.ВОЛЬВЕНД ознакомится с законодательными рамками президентских выборов, которые состоятся 17 января 2010 года, и оценит состояние реформирования системы прокуратуры, реформы судебной системы и разработку единого избирательного кодекса.

Планируются встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, министром юстиции Николаем ОНИЩУКОМ, председателем Верховного суда Василием ОНОПЕНКО и представителем Конституционного суда Украины. Р.ВОЛЬВЕНД также встретится с национальной делегацией Украины в ПАСЕ, членами парламентской рабочей группы по разработке единого избирательного кодекса, а также с представителями неправительственных организаций.

Пресс-конференция Р.ВОЛЬВЕНД состоится 8 декабря в 18.00.