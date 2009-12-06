Ющенко: развитие украинской нации неотделимо от развития меньшинств

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Украина уделяет особое внимание вопросу развития межэтнических отношений. Об этом он сказал, знакомясь с деятельностью Польского Дома в Житомире.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Главы государства, становление и развитие украинской нации неотрывно связаны с развитием национальных меньшинств.

Общаясь с представителями польского общества, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что высоко ценит активную деятельность Польского дома, направленную на удовлетворение культурно-образовательных потребностей польских общественных объединений Житомирщины.

Президент поблагодарил все национальные общественные объединения за плодотворную работу по збережению самобытной польской культуры и углублению межкультурного диалога в Украине.

Справка. По данным всеукраинской переписи населения 2001 года, в Житомирской области проживало наибольшее польское общество в Украине - 49 тысяч человек, всего в Украине проживало на то время 144 тысячи поляков.

Польский Дом, созданный в 1997 году, начал работать с 1999 года с целью осуществления культурно-образовательной и хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей польских организаций.

Каждый понедельник в Польском Доме проходят консульские дежурства работников Генерального Консульства Республики Польши в Луцке, которые принимают документы от граждан на выдачу визы, на получение карты поляка, на учебу в высших учебных заведениях Польши, выдачу стипендий студентам высших учебных заведений Украины польского происхождения.

Польский Дом предоставляет бесплатно информационные услуги ветеранам, инвалидам, пенсионерам, председателям польских обществ, руководителям художественных коллективов, детям, представителям власти, духовенства.

Там предоставляются гостиничные услуги, функционирует библиотека, оздоровительный спортивный комплекс.

Ежедневно в Польском Доме проходят лекции по польскому языку, истории Польши, а также репетиции польского театра им. Ю.Крашевского.

В Польском Доме проходят также вечера поэзии, музыки, олимпиады, экзамены по польскому языку, презентации книг, другие культурно-художественные и общественные мероприятия.