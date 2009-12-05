Украинский бизнес опасается зоны свободной торговли с Европой

Политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что украинский бизнес не готов и боится создания зоны свободной торговли с Европой.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН, комментируя сегодняшний саммит в Киеве “Украина-ЕС”.

“Наш бизнес не готов и боится зоны свободной торговли, хотя она нам необходима”, - сказал В.КАРАСЕВ.

По его словам, такое отношение отечественного бизнеса к ЗСТ обусловлено, в том числе и тем, что у него “нет уверенности, что бизнес выживет при такой власти – к нему наплевательски относятся”.

Также политолог считает, что для создания такой зоны Украине нужно иметь, что предложить Европе. “Ведь у них есть, что нам предложить. А что мы можем им предложить, кроме сырья? Нужно начинать производить”, - отметил В.КАРАСЕВ.

В то же время он обратил внимание и на тот факт, что в настоящее время “страна переимпортована”, а если будет создана ЗСТ, “я боюсь, опять будет импортное нашествие и опять будем поддерживать иностранного производителя”. “Для нее (зоны свободной торговли) необходима готовность экономики, бизнеса, власти”, - отметил В.КАРАСЕВ.