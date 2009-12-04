На судне в Черном море умер член украинского экипажа

В четверг в 20.50 в акватории Черного моря неподалеку от города Южное на судне «Святой Стефан» (флаг Либерия, 26 членов экипажа – все граждане Украины) от интоксикационного отравления умер один член команды, еще четверо госпитализированы в Одесскую клиническую больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 23.50 сухогруз с 40 тысячами тонн ячменя был пришвартован к причалу и обследован химико-радиобиологической лабораторией МЧС, работниками СЭС и карантинной службой порта.

Экипаж снят, на борту проводится дальнейшее медико-санитарное обследование и дегазация. Предварительная причина отравления – газ фосфин, который используется для обработки зерна от паразитов.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, в результате отравления пять членов экипажа находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы. Остальные члены экипажа направлены в общежитие.