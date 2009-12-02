Украинская армия за ремонт самолетов будет рассчитываться бартером

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины переходят на бартерные расчеты с предприятиями за отремонтированные самолеты.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-полковник Иван РУСНАК заявил, что в Воздушных силах до 25 декабря будет определен перечень излишнего авиационного имущества, которое будет передано на авиаремонтные заводы в качестве расчетов за выполненные работы.

Он уточнил, что Кабинет Министров принял соответствующее постановление, которое позволило осуществлять расчеты с авиаремонтными предприятиями излишним авиационным имуществом и агрегатами.

Как отметил командующий, такой механизм в условиях ограниченного финансирования позволит отремонтировать самолеты, авиационные двигатели и другие агрегаты для боевых частей.

«Это даст нам реальную возможность существенно увеличить количество отремонтированных самолетов и подготовить их к боевому дежурству уже в ближайшее время», – заявил И.РУСНАК.