Межбанковский доллар топчется в районе отметки 8,00

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9880/8,0170, к 12:00 сузился спрэд - 7,9940/8,0120 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2736/0,2746, а к 12:00 цены выросли - 0,2745/0,2754.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 29,1121 (-0,1479).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,5061/1,5063, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0225/12,0680, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 12,0345/12,0675.