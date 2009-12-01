Сегодня – Всемирный день борьбы со СПИДом.

В докладе, распространенном Совместной программой ООН по ВИЧ-СПИДу, отмечается увеличение распространения заболевания в Восточной Европе и Средней Азии, - число зараженных там приблизилось к полутора миллионам, собщает радио «Свобода».

В докладе говорится, в частности, о продолжающемся росте числа инфицированных в Украине и России. В Украине, по данным ООН, заражены по меньшей мере 1,6% взрослого населения.

В этом году тема Дня борьбы со СПИДом – проблемы обеспечения всеобщего доступа к средствам по предотвращению этого заболевания и обеспечения прав людей, зараженных ВИЧ.