Издательство Free Media Ukraine 1 декабря передаст в продажу первый из пяти журналов «БЛИК. ТОП-300 богатейших людей Украины», в котором публикуется рейтинг состоятельных людей страны.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный редактор журнала Андрей ЧЕРНИКОВ.

По его словам, особенностью данного рейтинга стало стремление увязать его участников с непосредственными продуктами, которые производятся принадлежащими им компаниями.

«Было два варианта: либо известный человек, либо известная продукция, и мы старались связать человека и продукцию - или рассказывали через человека о продукции, или через продукцию - о человеке», – рассказал главный редактор.

Он сообщил, что совокупное состояние всех 300 участников рейтинга на момент фиксирования оценки (июнь 2009 года) оценивалось в 60 млрд. долл., что примерно равно 40% ВВП Украины по итогам 2008 года и составляет 166% Государственного бюджета Украины на 2009 год.

По итогам рейтингования установлено, что наиболее богатыми являются бизнесмены Донецкой области, активы которых суммарно оцениваются в 16,5 млрд. долл., однако по числу миллионеров лидером является Киев и Киевская область, где насчитывается 118 миллионеров.

Возраст почти половины участников рейтинга - 41-50 лет, при этом в него вошли только 3 бизнесмена в возрасте до 30 лет. Доля женщин в рейтинге составляет всего 4%.

Наибольшее число миллионеров, вошедших в рейтинг, построили свой бизнес на пищевой промышленности (88 человек, или 30%) и строительстве (84 человека, 28%).

А.ЧЕРНИКОВ также сообщил, что рейтинг Free Media впервые в Украине принимает во внимание не только состояние отдельных людей, но и семей. Всего в рейтинге фигурируют 11 семей, среди которых самая состоятельная - семья Порошенко.

По словам главного редактора, все пять журналов рейтинга планируется опубликовать до конца декабря. 29 декабря в продажу поступит финальная часть рейтинга, где будет представлен самый богатый человек в Украине.

Справка УНИАН. Free Media Ukraine GmbH основана в 2006 году швейцарской издательской группой Ringier. В 2008 году издательство было куплено румынским холдингом Adevarul.

Компания издает ряд изданий, объединенных брендом «БЛИК».