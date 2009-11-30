Во Львове началась подготовка к украинско-американским учениям

Сегодня во Львове начала работу конференция по планированию двусторонних украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск “Репид Трайдент – 2010” (“Стремительный трезуб – 2010”).

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, в работе конференции принимают участие американские военные во главе с представителем командования Вооруженных сил США в Европе господином Кевином ВОЛКОМ.

Вооруженные Силы Украины представляет делегация во главе с начальником Управления международного военного сотрудничества командования Сухопутных войск ВС Украины полковником Олегом ЛЕВЧЕНКО.

В ходе конференции ее участники планируют разработать и согласовать проект двустороннего Технического соглашения о проведении будущих маневров, а также определить количество боевого и численного состава участников учений.

Кроме того, украинские и американские военные обсудят и согласуют замысел и сценарий будущих учений, перечень вооружения и военной техники, которые будут привлечены, а также вопросы логистического и медицинского обеспечения.

Во Львовской области участники конференции планируют провести рекогносцировку места проведения будущих учений “Репид Трайдент – 2010” – Международного центра миротворческой и безопасности Яворовского общевойскового полигона и Военно-медицинского клинического центра Западного региона.

Работа конференции по планированию двусторонних украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск “Репид Трайдент – 2010” завершится 4 декабря.