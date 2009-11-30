Умер Милорад Павич

От инфаркта умер поэт и писатель Милорад Павич, сообщает радио и телевидение Сербии.

Писателю было 80 лет, его книги переведены на многие языки. Сам он также владел русским, немецким, французским и несколькими древними языками. М.Павич работал в газетах, писал критические заметки, монографии по истории древней сербской литературы и поэзии символизма, переводил стихи с нескольких европейских языков, в т.ч. Пушкина. У него были работы на различных диалектах народов бывшей Югославии.

Первый поэтический сборник М.Павича был издан в 1967 году, однако широкую известность писателю принес гипертекстовый роман "Хазарский словарь" (1984).