В Запорожье застрелили владельца магазина элитных часов и подарков

В Запорожье застрелен бизнесмен – владелец магазина элитных часов и подарков «Валенсия».

Как сообщили УНИАН в руководстве запорожского главка милиции, преступление было совершено сегодня, 30 ноября, на территории Запорожского района области. «Бизнесмен был госпитализирован с пулевым ранением в брюшную полость, от которого и скончался в больнице», - сообщили в ГУ МВД Украины в Запорожской области.

По подозрению в совершении этого преступления задержан охранник одного из дачных кооперативов на территории Запорожского района, где по неофициальным данным имел дачу погибший.

В запорожском главке милиции утверждают, что по предварительным данным преступление было совершено на бытовой почве, однако однозначно причины произошедшего будут установлены только в ходе следствия по уголовному делу, которое возбуждено по ст. 115 Уголовного Кодекса Украины.