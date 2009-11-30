Убит начальник смены службы охраны Запорожстали

В Запорожье убит начальник смены службы охраны ОАО «Запорожсталь».

Как сообщили УНИАН в руководстве запорожского главка милиции, преступление было совершено накануне около 6-ти утра на улице Украинской.

«Неизвестный сначала выпустил в мужчину обойму из травматического пистолета, после чего нанес ему еще несколько ножевых ранений», - сообщили в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области. После совершения преступления стрелявший скрылся, потерпевший был доставлен в 5-ю городскую больницу, где от полученных ранений скончался.

По предварительным данным, преступление совершено не с корыстной целью, ничего из имущества потерпевшего не было похищено.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Ведется следствие.