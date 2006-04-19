Подполковник милиции присваивал конфискованные наркотики

18:12, 19 апреля 2006
Общество
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Возбуждено уголовное дело

В Харькове межрайонная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении подполковника милиции - сотрудника экспертно-криминалистического центра, который подозревается в присвоении конфискованных у граждан наркотиков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре управления СБУ в Харьковской области, противоправную деятельность должностного лица разоблачили сотрудники УСБУ совместно с работниками отдела внутренней безопасности на Южной железной дороге ГУБОП МВД Украины.

По данным пресс-центра, правоохранитель, злоупотребляя служебным положением, присваивал наркотические вещества, в частности, кокаин и героин, которые поступали к нему для проведения соответствующих экспертиз. Во время обыска на рабочем месте в служебном сейфе подполковника были изъяты наркотические вещества, которые не были учтены в установленном порядке.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

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