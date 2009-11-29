Сетевой университет СНГ согласен включить два вуза Украины

Со следующего учебного года студенты Донецкого национального университета и Днепропетровского национального университета начнут обучение по совместным программам подготовки магистров в вузах – участниках консорциума «Сетевой университет СНГ».

Об этом корреспонденту УНИАН в Москве сообщил ректор Донецкого национального университета Владимир ШЕВЧЕНКО.

По словам В.ШЕВЧЕНКО, в настоящее время есть ряд сложностей, которые необходимо решить до начала вступительной кампании. «В частности, в большинстве вузов Украины магистратура длится один год, когда во всех вузах, участвующих в проекте Сетевого университета, магистров готовят два года», - сказал он. Для выработки единых стандартов обучения необходимо решить вопрос о сроках магистратуры через правительство и Министерство образования и науки, добавил В.ШЕВЧЕНКО.

Говоря о количестве студентов, которые в следующем году приступят к обучению в Сетевом университете, В.ШЕВЧЕНКО сказал, что «квоты Министерством образования и науки Украины пока не рассматривались, но этот вопрос будет решен».

Среди источников финансирования обучения украинских студентов в Сетевом университете СНГ ректор ДонНУ назвал средства вуза, стран, принимающих студентов на обучение, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. «Не исключено обращение в Фонд Пинчука с целью поддержки этой программы», - добавил В.ШЕВЧЕНКО.

Отвечая на вопрос, почему в Сетевом университете СНГ представлены только два украинских вуза, В.ШЕВЧЕНКО сказал, что «вузы страны уже интересуются данным проектом, но нужно время, чтобы они присоединились».

Как сообщал УНИАН, инициатором Сетевого университета СНГ является Российский университет дружбы народов. Поддержку проекту оказывает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

В образовательный консорциум входят 15 ведущих вузов из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и Украины.

Основная задача Сетевого университета СНГ – развитие академической мобильности, укрепление сотрудничества и межвузовских связей в сфере высшего образования, повышение качества и привлекательности высшего образования на пространстве СНГ.

На первом этапе совместная подготовка магистров будет идти по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция» и «Филология».