Возобновилось автомобильное движение через границу со Словакией

Сегодня утром было возобновлено автомобильное движение в пункте пропуска «Малый Березный – Убля» на украинско-словацкой границе.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Сергей БРОВКО, движение возобновлено с 8 часов утра.

Он также уточнил, что пункт пропуска будет открыт лишь для тех, кто пересекает государственную границу на автомобилях. «Для пешеходов по прежнему пункт пропуска остается закрытым», - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября главный пограничный уполномоченный Словацкой Республики официальным письмом информировал украинскую сторону, что в связи с активным распространением эпидемии гриппа на территории Украины и необходимостью ограничения распространения ее на территорию Словакии в соответствии с распоряжением вице-премьер-министра и министра внутренних дел Словацкой Республики с 8.00 8 ноября временно прекращается движение в пункте пропуска «Убля (Словакия) – Малый Березный (Украина)».