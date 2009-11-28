Совершено разбойное нападение на главного инспектора таможни

Во Львовской области группа вооруженных людей совершила разбойное нападение на главного инспектора Львовской таможни таможенного поста «Рава-Русская». Шесть нападающих вчера ночью ворвались в дом таможенника, в селе Гийче Жовкивского района, и угрожая расправой завладели деньгами и ювелирными изделиями на значительную сумму. Нападающие также прихватили три мобильных телефона своих жертв и ключи от автомобилей RAV-4 и «Тойота Прадо». Об этом сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

В комментарии УНИАН, начальник ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК сообщил, что милиция зарегистрировала разбойное нападение на 48-летнего жителя села Гийче Жовкивского района, который получил от нападающих многочисленные телесные повреждения и госпитализирован в больницу.

«27 ноября, около 23.00, шестеро неизвестных, четверо из которых были одеты в камуфляжную форму, ворвались в дом и, угрожая двумя предметами, похожими на автоматы системы «Калашникова» (АКМСУ), и пистолетом типа ТТ, нанесли телесные повреждения хозяину дома, связали дочь и жену потерпевшего и завладели деньгами в сумме 5000 гривен, 5000 долларов США, ювелирными изделиями на сумму свыше 10 тысяч грн.», - сообщил Д.ХАРЧУК.

После совершения преступления, неизвестные скрылись в неизвестном направлении.

Напомним, что это уже третье разбойное нападение, зарегистрированное в ноябре с.г. во Львовской области группой неизвестных, одетых в камуфляжную форму.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября группа неизвестных, одетых в камуфляжную форму, с масками на лицах, совершила разбойное нападение на семью в селе Гуманец Старосамборского района Львовской области, где похитили 10 тыс. грн., 2 тыс. 300 польских злотых, ювелирные изделия и автомобиль ВАЗ-21093, а 11 ноября в городе Львове пятеро мужчин в масках избили и ограбили супругов пенсионеров, завладев деньгами в сумме 10 тыс. грн. и 3 тыс. долларов. В обоих случаях личности грабителей установлены не были.

Как отметил в комментарии агентству начальник отдела связей с общественностью Львовского областного управления внутренних дел, в милиции не исключают, что все совершенные разбойные нападения могут быть делом одной преступной группировки.

«Мы отрабатываем несколько версий, среди которых и версия о деятельности на территории Львовской области вооруженной группы лиц, которые совершили эти три нападения на граждан. Ведется следствие», - сообщил Д.ХАРЧУК.