95–96% умерших от гриппа на Львовщине лечили «Тамифлю»

14:56, 26 ноября 2009
Общество
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Препарата в области - «завались»

Примерно 95–96% умерших от гриппа на Львовщине лечились препаратом «Тамифлю». Об этом, как сообщает ЗИК, на сессии Львовского облсовета  заявил начальник  главного управления здравоохранения  Львовской ОГА Виктор Кимакович.

«Тамифлю» – далеко не панацея. Это противовирусный препарат. О том, что его применение очень серьезно повлияло на лечение больных, я сказать не могу», – сказал Кимакович.

С его слов, врачи, в частности, не могли назначать этот препарат больным с почечной недостаточностью, поскольку препарат нефротоксический и может осложнить ситуацию.

Кимакович отметил, что Львовщина была полностью обеспечена «Тамифлю» в период эпидемии и сейчас есть избыток препарата в медицинских заведениях области. 

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