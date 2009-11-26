95–96% умерших от гриппа на Львовщине лечили «Тамифлю»

Примерно 95–96% умерших от гриппа на Львовщине лечились препаратом «Тамифлю». Об этом, как сообщает ЗИК, на сессии Львовского облсовета заявил начальник главного управления здравоохранения Львовской ОГА Виктор Кимакович.

«Тамифлю» – далеко не панацея. Это противовирусный препарат. О том, что его применение очень серьезно повлияло на лечение больных, я сказать не могу», – сказал Кимакович.

С его слов, врачи, в частности, не могли назначать этот препарат больным с почечной недостаточностью, поскольку препарат нефротоксический и может осложнить ситуацию.

Кимакович отметил, что Львовщина была полностью обеспечена «Тамифлю» в период эпидемии и сейчас есть избыток препарата в медицинских заведениях области.