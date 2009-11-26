Тимошенко: люди даже не почувствуют, как изменится цена на газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что цена на природный газ для промышленности в первом полугодии 2010 года не изменится.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в эфире “5-го канала”.

"Я могу абсолютно точно утверждать, что и с 1 января, люди даже не почувствуют, как изменится формула, как будет установлена цена на газ. И больше того скажу, по тем прогнозам, какие мы сейчас имеем, цены на нефть, на мазут, на газоль, а это и есть составляющие формулы, у нас как минимум в первом полугодии цена для промышленности на природный газ не изменится, она будет такая, как и была в 2009 году", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства считает, что все громкие заявления о газе кандидатов в Президенты необходимо "фильтровать". "Я должна их всех успокоить, а в первую очередь успокоить всех промышленников, предпринимателей, цена на газ, как минимум первые полгода следующего, будет такой, как была в этом году. Это называется стабильность, потому что весь 2009 год цена была стабильная как для людей в быту, я это пообещала, я сдержала обещание, так и для промышленников и предпринимателей", - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что делегация НАК "Нафтогаз Украины” находится в России только для согласования объема поставок природного газа на следующий год.

"По газу у нас все будет хорошо, все будет в порядке и без каких-нибудь стрессов. А делегация наша НАК "Нафтогаз” поехала в Россию только по одному поводу: как и предусмотрено контрактом, согласовать объем газа на следующий год такой, который нужен Украине. И нет никакого насилия в этом. Какой мы заявим объем газа, такой и будет принят для обеспечения Украины на следующий год", - отметила глава правительства.