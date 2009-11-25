Состоялся допремьерный показ голливудского фильма о Голодоморе

Сегодня в Украинском католическом университете Львова при содействии Украинского института национальной памяти состоялся допремьерный показ полнометражного документального фильма Holodomor: Ukraine`s Genocide («Голодомор: Геноцид в Украине»), который был создан в Голливуде.

Как сообщили УНИАН в университете, на показе присутствовали люди, пережившие Голодомор 1932-1933 годов, представители общественных и научных кругов.

На протяжении 2008-2009 г. в Украине и США работала съемочная группа, в составе специалистов из Соединенных Штатов Америки, Канады и Украины во главе с голливудским режиссером Бобби ЛИ, которая совместно с Moksha Films & Tomkiv Entertainment сняла полнометражный документальный фильм о Большом голоде в Украине.

Съемки фильма проходили в наиболее пострадавших от голода Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Основным стержнем фильма являются события Голодомора 1932-1933 годов, однако сюжетные и тематические линии протягиваются от 1917 года до начала Второй мировой войны. Фильм основывается на архивных материалах, кино- и фотодокументах 1930-х годов, которые усилены рассказами живых свидетелей тех событий и комментариями ученых и ученых из Украины, США и Канады.

Фильм снят на английском языке на средства украинской диаспоры в США.

Впоследствии планируется передать копии фильма в библиотеки высших и средних учебных заведений как Украины, так и ведущих иностранных университетов.