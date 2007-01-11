Что будет с мясом и яйцами до 2015 года

Объем валовой продукции сельского хозяйства Украины до 2015 года вырастет в 1,6 раза против 2005 года. Об этом говорится в общегосударственной программе социально-экономического развития украинского села на период до 2015 года, размещенной на сайте Министерства аграрной политики Украины.

Данная программа предусматривает, в частности, доведение до 2015 года производства зерна в Украине до 50 млн. тонн. Кроме того, увеличение производства сахарной свеклы до 30 млн. тонн, подсолнечника - до 3,2 млн. тонн, рапса - 3,8 млн. тонн. Производство картофеля планируется увеличить до 19,1 млн. тонн, овощей - до 8,4 млн. тонн, плодов и ягод - 4 млн. тонн, винограда – до 1,2 млн. тонн. Производство мяса до 2015 года вырастет до 3,9 млн. тонн, молока - до 20 млн. тонн, яиц - до 17 млрд. штук.

Программой предусматривается стимулирование повышения экономических и качественных показателей производства продукции перспективной конкурентоспособности на внутреннем рынке (мясо птицы, яйца, молоко, свинина, семена рапса и сои и продукты их переработки). Кроме того, осуществление стратегии экспансии внешних рынков конкурентоспособных видов продукции (продовольственное и фуражное зерно, семена подсолнечника и продукты их переработки) путем соблюдения мероприятий, не запрещенных правилами международной торговли. Кроме того, предусматривается оптимизация посевных площадей подсолнечника к экологически безопасным нормам путем административного ограничения, а также поддержка увеличения использования рапса и сои для переработки этих культур на биодизельное топливо на кооперативных основах.

Также программа предусматривает сохранение 1% сбора на развитие садоводства и виноградарства, поддержку логистики отрасли.

Кроме того, предусматривается сбалансирование экспортно-импортных потоков с учетом интересов потребителей и производителей продовольственной продукции и расширение функций Аграрного фонда - уполномоченного государственного органа регулирования аграрного рынка - в вопросах сбалансирования спроса и предложения.