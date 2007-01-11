Киркоров не хочет забирать из милиции свои часы Breguet за 98 тыс. евро

Филипп Киркоров, у которого в Новосибирске в ноябре прошлого года украли часы Breguet стоимостью 98 тыс. евро, не обращался за ними в милицию. Об этом сообщил начальник криминальной милиции Железнодорожного РУВД города Алексей Гаврилов.

"Часы находятся на хранении в депозитарии, и представители потерпевшего за ними пока не обращались", - сказал Гаврилов. По словам сотрудника ГУВД, как только часы будут возвращены владельцу, уголовное дело о краже личных вещей и денег Киркорова будет готово к передаче в суд.

В качестве единственной обвиняемой в деле фигурирует женщина, у которой ранее был обнаружен похищенный телефон артиста.

По данным следствия, 19 ноября во время концерта Киркорова, проходившего в здании Новосибирского цирка неизвестные преступники проникли в гримерную певца и похитили его личные вещи, а также наличные деньги.

В частности, Киркоров лишился мобильного телефона Nokia, оцененного в 15 тыс. рублей, часов Breguet стоимостью 98 тыс. евро и 2 тыс. долларов наличными.

Сотрудники милиции установили, что во время выступления в гримерной Киркорова находилась женщина, которая скрылась после того, как ее заметили. На следующий день после концерта подозреваемая, ранее судимая за кражу 22-летняя цыганка, была задержана оперативниками уголовного розыска. При обыске у нее был обнаружен и изъят мобильный телефон Киркорова.

В начале декабря в ходе оперативно-розыскных оперативных мероприятий были обнаружены и украденные часы.

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