Ющенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал сегодня Закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно запрещения продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов".

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В то же время Президент обратился в Верховную Раду с письмом, в котором призвал народных депутатов «активизировать усилия для быстрейшего принятия законов о государственном земельном кадастре и о рынке земель с тем, чтобы с 1 января 2008 года прекратил действие мораторий на свободное обращение земли, а граждане Украины перестали быть заложниками бездеятельности органов государственной власти и обрели в полном объеме права владельца на землю».

По убеждению В.ЮЩЕНКО, дальнейшее промедление с решением этого вопроса приведет к распространению злоупотреблений, использованию теневых механизмов отчуждения земельных участков и, как следствие, к обострению социально-экономической ситуации в данной сфере.

"Со своей стороны буду принимать все возможные меры для обеспечения своевременного вступления в силу данных законов, которые будут отвечать Конституции Украины, предусматривать реальные гарантии защиты прав граждан, отвечать общегосударственным интересам", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2006 года Верховная Рада приняла закон, которым запретила продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

Согласно закону, до 1 января 2008 года не допускается купля-продажа земельных участков с/х назначения государственной и коммунальной собственности, за исключением выкупа их для общественных нужд.

Кроме того, до 1 января 2008 года запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ.

В то же время 3 января 2007 г. Президент Украины возвратил в парламент со своими предложениями закон о продлении до 1 января 2008 года моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

9 января парламент преодолел вето Президента. "За" проголосовали 367 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Между тем сегодня В.ЮЩЕНКО заявил, что обратится в Конституционный Суд по поводу правомерности продления моратория на продажу земли.