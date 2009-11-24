Россия решила покупать у Туркмении вчетверо меньше газа

ОАО "Газпром" планирует вчетверо снизить закупки газа у Туркмении. Об этом 24 ноября пишет газета "Ведомости".

Согласно подготовленному руководством компании прогнозу на 2010-2012 годы, "Газпром" намерен закупать у Ашхабада не более 10,5 миллиарда кубометров газа в год. При этом к 2012 году концерн планирует увеличить закупки у Узбекистана до 14,5 миллиардов кубометров, что на 2 процента больше, чем в 2008 году.

За тысячу кубометров туркменского газа "Газпром" готов платить 222 доллара, за вычетом расходов на транзит она будет примерно соответствовать европейской (около 300 долларов в 2010 году). Стоимость газа из Узбекистана, скорее всего, составит 220 долларов. За казахский и азербайджанский газ компания готова заплатить больше, чем за туркменский - 230 и 244,5 доллара соответственно.

Если планы руководства газовой монополии не изменятся, то в 2010-2012 годах расходы "Газпрома" на среднеазиатский газ составят 7-7,8 миллиарда долларов, что на 1,3 миллиарда меньше, чем в 2008 году.

Однако, по мнению директора East European Gas Analysis Михаила КОРЧЕМКИНА, даже такие траты можно назвать неоправданными. При европейской цене в 300 долларов за тысячу кубометров, потери российского бюджета от реэкспорта составляют примерно 90 миллионов долларов на 1 миллиард кубометров, примерно столько же прибыли недополучает "Газпром". При этом эксперт полагает, что единственная причина, по которой концерн продолжит закупки газа у стран Средней Азии - нежелание напрямую пускать их на рынки Украины и Европы.

До сих пор "Газпром" покупал около 60 миллиардов кубометров газа из Средней Азии в год. При этом главным поставщиком, обеспечивающим до 80 процентов всего объема закупок, оставалась Туркмения. Однако весной 2009 года продажи "Газпрома" резко упали и компания попросила Ашхабад снизить закупочные цены, так как покупать газ за сумму, превышающую 300 долларов, монополии стало невыгодным.

В ночь в 8 на 9 апреля 2009 года на участке газопровода Средняя Азия-Центр-4 произошел взрыв, напоминает Лента.ру. Ответственность за него Туркмения возложила на "Газпром", который якобы без предупреждения резко сократил отбор газа. Поврежденный участок газопровода был полностью восстановлен, однако экспорт газа по нему не возобновился, так как Россия и Туркмения не смогли согласовать условия поставок.

В октябре стало известно, что Туркмения намерена запретить "Газпрому" реэкспорт ее газа в Европу. В случае, если это произойдет, то закупаемый у Ашхабада газ будет продаваться в России, а на экспорт пойдет российский. Учитывая необходимую в таком случае уплату пошлин, валютная выручка "Газпрома" может сократиться, минимум, на 2 миллиарда долларов.