Перчатка Джексона ушла с молотка за 350 тысяч долларов

Бриллиантовая перчатка Майкла Джексона продана на аукционе за 350 тысяч долларов.

Именно этот аксессуар был на левой руке короля поп-музыки во время первого исполнения его легендарной "лунной походки" в 1983-м году. Затем Джексон подарил перчатку участнику музыкальной группы Commodores, который и выставил ее на аукцион. Стартовая цена во время торгов была превышена в 35 раз.

Эхо Москвы