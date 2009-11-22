Пожар на шахте в Донецкой области

Сегодня в 00.40 в городе Угледар Донецкой области на шахте ”Южнодонбасская №3” (ГП „Донецкая угольная энергетическая компания”) возник пожар на горизонте 624 метра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, под землей работал 241 горняк, из которых 235 в 01.35 самостоятельно вышли на поверхность, а 6 рабочих остались поддерживать жизнедеятельности шахты.

Жертв и пострадавших нет. Работа рудника временно приостановлена. Причина пожара устанавливается.

Подразделениями Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома в составе 6 отделений проводятся работы по ликвидации пожара. На предприятии работает оперативная группа Главного облуправления МЧС.