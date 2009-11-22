Эпидемия унесла жизни 374 украинцев

В Украине количество умерших от последствий гриппа и острых респираторных заболеваний по состоянию на 21 ноября увеличилось до 374 человек.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

В том числе за последние сутки умерли 11 украинцев: трое - в Киеве, двое – во Львовской области, по одному – в Волынской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой областях.

Всего с начала эпидемии (29 октября) в Украине гриппом и ОРЗ заболели 1 млн. 599 тыс. 103 человек, в том числе за последние сутки 22 тыс. 900 человек. Госпитализированы с начала эпидемии 93 тыс. 866 человек, за последние сутки - 2 тыс. 409 человек, из которых в реанимации находятся 225 человек.