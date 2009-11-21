В Киеве задержали грабителя ломбарда - похитил почти 3 кг золота

Сотрудники столичной милиции задержали молодого мужчину, который ограбил в Оболонском районе один из ломбардов, завладев почти 600 ювелирными изделиями общим весом 2,7 кг.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, мужчина в медицинской маске на лице вошел в ломбард и спросил у кассира, сколько будет стоить продать ювелирные украшения или обменять. После этого пошел к выходу, но, дойдя до дверей, якобы не смог их открыть, и попросил помочь кассира. Как только та пришла на помощь, неизвестный, угрожая применить силу, заставил ее отдать ключи от сейфа. Завладев драгоценностями, злоумышленник бросился бежать, но был задержан на улице пешим патрулем батальона ППС.